Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Lohnende Tesco-Investition?
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tesco-Aktie bei 2,56 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 913,894 Tesco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesco-Papiers auf 4,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 606,65 GBP wert. Damit wäre die Investition 86,07 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 29,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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