Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2025 wurden Tesco-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Tesco-Anteile letztlich bei 4,53 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 220,994 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 222,10 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 20.11.2026 auf 5,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,21 Prozent.

Tesco war somit zuletzt am Markt 34,25 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at