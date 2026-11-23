Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Investmentbeispiel
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23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.11.2025 wurden Tesco-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Tesco-Anteile letztlich bei 4,53 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 220,994 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 222,10 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 20.11.2026 auf 5,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,21 Prozent.
Tesco war somit zuletzt am Markt 34,25 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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