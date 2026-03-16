Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Rentabler Tesco-Einstieg?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Tesco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,39 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 294,811 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesco-Papiers auf 4,89 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,33 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 44,13 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 31,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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