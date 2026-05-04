Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Investmentbeispiel
|
04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,03 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 932,669 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.05.2026 23 713,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,81 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +137,14 Prozent.
Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 30,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.04.26
|Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.04.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|LSE-Handel FTSE 100 verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesco PLC
|5,40
|-2,70%