FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesco gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,03 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 932,669 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.05.2026 23 713,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,81 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +137,14 Prozent.

Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 30,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at