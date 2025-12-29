FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesco gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Tesco-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Tesco-Aktie an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,583 Tesco-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (4,38 GBP), wäre das Investment nun 195,27 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,27 Prozent angewachsen.

Tesco war somit zuletzt am Markt 27,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at