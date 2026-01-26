Tesco Aktie
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Tesco-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,46 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Tesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,717 Tesco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,24 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 23.01.2026 auf 4,13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,24 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Tesco einen Börsenwert von 26,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
