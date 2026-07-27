Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Tesco-Anlage unter der Lupe 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Tesco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesco-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,99 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 028,486 Tesco-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 24 151,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,80 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 141,52 Prozent angewachsen.

Am Markt war Tesco jüngst 29,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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