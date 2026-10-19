Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 19.10.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tesco-Aktie betrug an diesem Tag 2,72 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 674,539 Tesco-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 658,78 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,59 Prozent angewachsen.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesco PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesco PLC

mehr Analysen
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesco PLC 6,35 0,00% Tesco PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen