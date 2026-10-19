FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tesco-Aktie betrug an diesem Tag 2,72 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 674,539 Tesco-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 658,78 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,59 Prozent angewachsen.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at