Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Frühe Investition
|
19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tesco-Aktie betrug an diesem Tag 2,72 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 674,539 Tesco-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 658,78 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,59 Prozent angewachsen.
Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
19.10.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesco PLC
|6,35
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.