Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Frühe Anlage 18.05.2026 10:04:29

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Tesco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tesco-Anteile betrug an diesem Tag 2,68 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 372,578 Tesco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 4,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 672,13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 28,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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