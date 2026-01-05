Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Lohnender Tesco-Einstieg?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,230 Tesco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,94 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 02.01.2026 auf 4,42 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 46,94 Prozent vermehrt.
Tesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,12 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLCmehr Nachrichten
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.12.25
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25