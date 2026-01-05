FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,01 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,230 Tesco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,94 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 02.01.2026 auf 4,42 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 46,94 Prozent vermehrt.

Tesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,12 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at