Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Lohnender Tritax Big Box REIT-Einstieg?
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25.06.2026 10:04:10
FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Tritax Big Box REIT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,47 GBP. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 682,594 Tritax Big Box REIT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (1,62 GBP), wäre das Investment nun 1 102,39 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 10,24 Prozent.
Der Börsenwert von Tritax Big Box REIT belief sich jüngst auf 4,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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