FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tritax Big Box REIT-Papier 1,25 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8 000,000 Tritax Big Box REIT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 944,00 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,44 Prozent gesteigert.

Tritax Big Box REIT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,38 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at