FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tritax Big Box REIT-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72,833 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,40 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Papiers am 29.07.2026 auf 1,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,40 Prozent vermehrt.

Tritax Big Box REIT war somit zuletzt am Markt 4,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at