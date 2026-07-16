FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Tritax Big Box REIT-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,20 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, befänden sich nun 833,028 Tritax Big Box REIT-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 350,34 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,03 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at