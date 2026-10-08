FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tritax Big Box REIT-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tritax Big Box REIT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Tritax Big Box REIT-Anteile letztlich bei 1,28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 784,025 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 1 110,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,02 Prozent gesteigert.

Tritax Big Box REIT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at