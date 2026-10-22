Tritax Big Box REIT Aktie

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WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99

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Lohnende Tritax Big Box REIT-Anlage? 22.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tritax Big Box REIT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,34 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,738 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 107,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,44 GBP belief. Mit einer Performance von +7,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Tritax Big Box REIT einen Börsenwert von 4,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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