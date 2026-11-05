Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tritax Big Box REIT-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,27 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 881,214 Tritax Big Box REIT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 1,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 782,42 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,82 Prozent erhöht.
Tritax Big Box REIT war somit zuletzt am Markt 4,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tritax Big Box REIT PLC
Analysen zu Tritax Big Box REIT PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tritax Big Box REIT PLC
|1,68
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.