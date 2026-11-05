FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tritax Big Box REIT-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tritax Big Box REIT-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,27 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 881,214 Tritax Big Box REIT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 1,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 782,42 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,82 Prozent erhöht.

Tritax Big Box REIT war somit zuletzt am Markt 4,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at