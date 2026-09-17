Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Langfristige Performance
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tritax Big Box REIT-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Tritax Big Box REIT-Papier an diesem Tag bei 1,42 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 702,741 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 038,65 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Papiers am 16.09.2026 auf 1,48 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,87 Prozent.
Tritax Big Box REIT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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