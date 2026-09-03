FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tritax Big Box REIT-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,38 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, befänden sich nun 4 202,670 Tritax Big Box REIT-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (1,52 GBP), wäre das Investment nun 6 379,65 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 6 379,65 GBP entspricht einer negativen Performance von 36,20 Prozent.

Der Börsenwert von Tritax Big Box REIT belief sich jüngst auf 4,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at