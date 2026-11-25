Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Unilever-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 294,898 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 24.11.2026 14 615,14 GBP wert, da der Schlussstand 49,56 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Unilever eine Börsenbewertung in Höhe von 104,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at