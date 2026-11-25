Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Profitable Unilever-Anlage?
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 294,898 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 24.11.2026 14 615,14 GBP wert, da der Schlussstand 49,56 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,15 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Unilever eine Börsenbewertung in Höhe von 104,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
25.11.26
|Fragrance makers fined more than €500mn over Unilever price-fixing cartel (Financial Times)
|
25.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
25.11.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|60,81
|2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.