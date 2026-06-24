Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Rentables Unilever-Investment?
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Unilever-Papier statt. Der Schlusskurs der Unilever-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43,71 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,878 Unilever-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 018,87 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 23.06.2026 auf 44,54 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,89 Prozent.
Insgesamt war Unilever zuletzt 94,56 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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