FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unilever-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Unilever-Papier statt. Der Schlusskurs der Unilever-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43,71 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,878 Unilever-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 018,87 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 23.06.2026 auf 44,54 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,89 Prozent.

Insgesamt war Unilever zuletzt 94,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at