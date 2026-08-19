Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Rentabler Unilever-Einstieg? 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unilever-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Unilever-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,53 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,351 Unilever-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 107,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,78 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,63 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 97,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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