Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,15 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Unilever-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,301 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 204,24 GBP wert. Damit wäre die Investition 20,42 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Unilever einen Börsenwert von 108,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at