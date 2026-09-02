Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Performance im Blick
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02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Unilever-Aktie an diesem Tag bei 39,15 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255,449 Unilever-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 48,11 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 289,67 GBP wert. Mit einer Performance von +22,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 102,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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