FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.08.2016 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,85 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,421 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 1 254,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,49 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,46 Prozent angewachsen.

Unilever erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 102,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at