Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Lohnendes Unilever-Investment?
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26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,42 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,033 Unilever-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,71 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 25.08.2026 auf 47,62 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +9,67 Prozent.
Am Markt war Unilever jüngst 103,04 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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