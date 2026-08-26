Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Lohnendes Unilever-Investment? 26.08.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unilever-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,42 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,033 Unilever-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,71 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 25.08.2026 auf 47,62 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +9,67 Prozent.

Am Markt war Unilever jüngst 103,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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