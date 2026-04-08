FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Unilever-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, hätte er nun 253,106 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (41,88 GBP), wäre die Investition nun 10 600,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,00 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 91,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at