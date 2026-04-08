Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Rentabler Unilever-Einstieg?
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Unilever-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, hätte er nun 253,106 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (41,88 GBP), wäre die Investition nun 10 600,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,00 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 91,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
01.04.26
|Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
01.04.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|49,25
|1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.