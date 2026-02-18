Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Anlage im Blick
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Unilever-Papier bei 28,74 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,793 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 54,13 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 883,37 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,34 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 118,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|60,97
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.