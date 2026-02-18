Unilever Aktie

Unilever-Anlage im Blick 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Unilever-Papier bei 28,74 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,793 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 54,13 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 883,37 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,34 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 118,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
