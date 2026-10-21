Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Performance im Blick 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Unilever-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2021 wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 41,25 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,424 Unilever-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,88 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 20.10.2026 auf 49,04 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,88 Prozent.

Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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