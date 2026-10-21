Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Performance im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 21.10.2021 wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 41,25 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,424 Unilever-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,88 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 20.10.2026 auf 49,04 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,88 Prozent.
Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.10.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|59,42
|3,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.