FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Unilever-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Unilever-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Unilever-Aktie bei 42,05 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 237,839 Unilever-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 54,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 014,54 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Unilever belief sich jüngst auf 119,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at