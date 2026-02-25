Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Unilever-Investition 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Unilever-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Unilever-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Unilever-Aktie bei 42,05 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 237,839 Unilever-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 54,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 014,54 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Unilever belief sich jüngst auf 119,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unilever PLC

mehr Nachrichten