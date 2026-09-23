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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Unilever-Investition im Blick 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Unilever-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,65 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 234,455 Unilever-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 014,71 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 22.09.2026 auf 46,98 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Unilever belief sich jüngst auf 100,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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