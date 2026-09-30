Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Lohnende Unilever-Anlage?
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30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,560 Unilever-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,18 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 29.09.2026 auf 46,16 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 18,18 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 100,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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