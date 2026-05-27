Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Rentabler Unilever-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Unilever-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Unilever-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 44,55 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, befänden sich nun 2,244 Unilever-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,06 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 26.05.2026 auf 42,36 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,94 Prozent.

Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 92,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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