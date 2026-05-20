Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Lohnende Unilever-Investition? 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Unilever gewesen.

Unilever-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,41 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hat, hat nun 198,370 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 42,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 514,04 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,86 Prozent verringert.

Unilever markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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