Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Lukrative Unilever-Anlage? 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Unilever-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Unilever-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,55 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Unilever-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,481 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 06.10.2026 981,47 GBP wert, da der Schlussstand 45,69 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 1,85 Prozent.

Unilever war somit zuletzt am Markt 96,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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