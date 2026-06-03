Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Lohnende Unilever-Anlage? 03.06.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 03.06.2021 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Unilever-Papiers betrug an diesem Tag 45,53 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,965 Unilever-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 901,67 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 02.06.2026 auf 41,05 GBP belief. Mit einer Performance von -9,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Unilever einen Börsenwert von 89,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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