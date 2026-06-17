Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Anlage im Blick
|
17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Unilever-Aktie an diesem Tag 49,35 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,026 Unilever-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,08 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 16.06.2026 auf 43,97 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,92 Prozent eingebüßt.
Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
17.06.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
10.06.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)