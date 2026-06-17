FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Unilever-Aktie an diesem Tag 49,35 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,026 Unilever-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,08 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 16.06.2026 auf 43,97 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,92 Prozent eingebüßt.

Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at