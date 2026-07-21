FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Utilities-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,13 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 98,717 United Utilities-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 344,52 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 344,52 GBP, was einer positiven Performance von 34,45 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich zuletzt auf 10,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at