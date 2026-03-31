United Utilities Aktie

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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Lukratives United Utilities-Investment? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in United Utilities eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

United Utilities-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,834 United Utilities-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 13,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,50 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 143,50 GBP, was einer positiven Performance von 43,50 Prozent entspricht.

United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,79 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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