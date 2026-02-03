FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Utilities-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das United Utilities-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Utilities-Anteile an diesem Tag 9,46 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105,708 United Utilities-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 12,48 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 319,24 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,92 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 8,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at