FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in United Utilities eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,48 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 054,630 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 14 880,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,11 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,81 Prozent.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 10,41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at