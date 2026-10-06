FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der United Utilities-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,81 GBP wert. Bei einem United Utilities-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,196 United Utilities-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 14,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,66 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,66 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete United Utilities eine Marktkapitalisierung von 10,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at