United Utilities Aktie

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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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United Utilities-Performance 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Utilities-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der United Utilities-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 10,77 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,851 United Utilities-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 313,83 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 10.08.2026 auf 14,15 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 313,83 GBP entspricht einer Performance von +31,38 Prozent.

Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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