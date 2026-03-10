FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem United Utilities-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,82 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die United Utilities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,187 United Utilities-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 133,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,13 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,71 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte United Utilities einen Börsenwert von 8,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at