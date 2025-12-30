FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Der Schlusskurs der United Utilities-Aktie betrug an diesem Tag 9,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das United Utilities-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,993 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.12.2025 130,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,88 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,59 Prozent.

Der Marktwert von United Utilities betrug jüngst 8,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at