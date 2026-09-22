United Utilities Aktie

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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Langfristige Performance 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie gebracht.

Am 22.09.2025 wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Utilities-Papier bei 11,32 GBP. Bei einem United Utilities-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,339 United Utilities-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 234,10 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 21.09.2026 auf 13,97 GBP belief. Damit wäre die Investition 23,41 Prozent mehr wert.

United Utilities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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