United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Anlage im Blick
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 9,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 106,667 United Utilities-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (13,36 GBP), wäre die Investition nun 1 424,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,45 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von United Utilities belief sich zuletzt auf 9,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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