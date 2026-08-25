United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Investmentbeispiel 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Utilities-Aktien gewesen.

Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,573 United Utilities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 122,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,25 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,16 Prozent.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 10,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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