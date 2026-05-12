United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Langfristige Anlage
|
12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Utilities-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der United Utilities-Aktie betrug an diesem Tag 10,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,285 United Utilities-Aktien im Depot. Die gehaltenen United Utilities-Papiere wären am 11.05.2026 129,99 GBP wert, da der Schlussstand 14,00 GBP betrug. Mit einer Performance von +29,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 10,34 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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