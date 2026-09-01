FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Utilities-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Utilities-Investment gewesen.

Am 01.09.2023 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 9,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 107,296 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 535,41 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 28.08.2026 auf 14,31 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 53,54 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Utilities einen Börsenwert von 10,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at